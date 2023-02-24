В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Светлана Лобода (Loboda) презентовала видеоклип на песню По-українськи, записанную в поддержку народа нашей страны.

Композиция Светланы посвящена каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу. Релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа. Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины.

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По словам исполнительницы, она с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинского народа. Восхищается смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине.

– В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа – сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего, ее не победить, – рассказала Лобода.

Видеоряд в ролике построен на сложной хореографии в многослойных костюмах с элементами национальных украинских мотивов и современных украинских интерпретаций. Режиссером и хореографом выступил Константин Гордиенко.

