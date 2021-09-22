Американський актор Бред Пітт подав новий позов на свою екс-дружину, акторку Анджеліну Джолі.

Актор звернувся до суду Люксембургу, оскільки вони з екс-коханою не можуть поділити маєток Chateau Miraval, який розташований у Франції. Його вартість – $164 млн.

Повідомляється, що спочатку Джолі володіла 40% акцій компанії Quimicum, якій належить виноградник і маєток, а Бред – 60%. Однак за три роки до розлучення він віддав 10% акцій Анджеліні, щоб їхні частки стали рівними.

Наразі акторка хоче продати свою частину, проте готова передати її будь-кому, але не Пітту. Однак актор заявляє, що має повне право викупити її першим, але Джолі не хвилюють фінансові інтереси Бреда.

До слова, саме в Chateau Miraval зіркова пара зіграла весілля, а згодом вони почали там виготовляти вино, яке добре себе зарекомендувало серед критиків.

Джерело, наближене до судового процесу, назвало Джолі мстивою і зазначило, що вона намагається обійти правила.

Нагадаємо, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі розлучилися п’ять років тому. Однак вони досі не можуть знайти спільну мову.

Пара прожила разом 12 років, але офіційно оформили свої стосунки через 10 років.