Сдержанно и элегантно: Джоли появилась на презентации своей новой книги

Американская актриса Анджелина Джоли появилась в элегантном образе на презентации своей новой книги о правах детей, которая называется Знай свои права и требуй их (Know Your Rights and Claim Them).

Автограф-сессия звезды состоялась в книжном магазине Лос-Анджелеса Skylight. Для встречи с поклонниками Джоли выбрала сдержанный и элегантный наряд. Актриса была одета в серый oversize-свитер, который спадал на одно плечо, и в белую струящуюся юбку. На ногах у звезды были бежевые туфли-лодочки.

Новая книга звезды написана в соавторстве с правозащитной организацией Amnesty International и адвокатом Джеральдином Ван Бюреном, который является одним из первых авторов Конвенции ООН 1989 года о правах ребенка. Цель их романа — наделить детей знаниями, с помощью которых они безопасно могут бороться с несправедливостью.

В одном из интервью Анджелина говорила, что в мире много детей, нуждающихся в помощи, поэтому эта книга — некий справочник и руководство по сопротивлению.

В Знай свои права и требуй их также рассматриваются вопросы идентичности, правосудия, образования и защиты от вреда. Кроме того, Джоли выразила опасение, что многие взрослые попытаются заблокировать эту книгу в своих странах и для своих детей.

Ранее Анджелина Джоли уже выпускала свои книги. Так, в 2003 году вышла Я изменилась навсегда, а в 2005 году Мои путевые записи.