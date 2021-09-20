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Тіна Кароль показала рідкісні фото з мамою

20 Вересня, 10:26 Валентина Чорна
Тіна Кароль показала рідкісні фото з мамою

Українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні світлини зі своєю мамою Світланою Ліберман.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото з нагоди дня народження мами.

На першому знімку Світлана Ліберман позує з десертом у руках, з якого горить святкова свічка. Жінці виповнився 61 рік.

мама тіни кароль

Інше фото Тіна зробила під час прогулянки з мамою. У кадрі Світлана постала у сірому костюмі, а Кароль – без макіяжу і в домашньому образі.

Користувачі мережі оцінили фото Тіни разом з мамою, а також зазначили, що вони дуже схожі. У коментарях підписники привітали Світлану зі святом.

  • Тіна – копія мами. Дуже схожі.
  • Гарна іменинниця! З днем народження!
  • Дякуємо вам за таку талановиту дочку!
  • Вітаємо! Довгих років життя і всього найкращого.
  • З днем народження! Щастя вам, – пишуть у мережі.

Нещодавно Тіна Кароль показала фото свого 12-річного сина Веніаміна. У кадрі хлопчик позує у діловому костюмі, сорочці та краватці.

Перед Веніаміном видніється великий срібний кубок. Тіна зізналася, що син отримав його за досягнення у навчанні

Шанувальники співачки зазначили, що Веніамін дуже схожий на свого покійного батька – Євгена Огіра, який помер у 2013 році від раку шлунка.

Нагадаємо, що син Тіни Кароль навчається в одній з найпрестижніших шкіл Великої Британії – Repton Preparatory School.

Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна платить за освіту сина близько 1 млн грн за рік.

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ФотоНаталія Курган

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