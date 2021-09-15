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Як дихати після таких фото? Тіна Кароль показала фігуру в напівпрозорому вбранні

15 Вересня, 10:39 Каріна Зуєва
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Народна артистка України Тіна Кароль поділилася серією пікантних фото, під якими заінтригувала шанувальників романтичним посланням.

Виконавиця опублікувала знімки, на яких постала в напівпрозорому комбінезоні, виставивши спідню білизну чорного кольору напоказ. Крім того, під публікацією Тіна Кароль залишила неоднозначний підпис.

– Плювати, що віднесло, головне – в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе, – підписала кадри співачка.

Шанувальники артистки гадають, що це означає – слова з нової пісні або романтичне послання, яке комусь адресоване. Крім того, підписники зазначили, що Тіна Кароль має чудовий вигляд.

  • Це слова з нової пісні?
  • Якщо це слова з пісні, то хочу якнайшвидше її почути.
  • Неймовірна й ідеальна!
  • Ось це фото, на яких видно красиве тіло та немає ні краплі вульгарності. Так мало хто може.
  • Тіна, ви така гарна!
  • Це рядки з нового треку чи що?
  • Те, що Тіну віднесло, багато хто вже помітив.
  • Фігура супер.
  • Як дихати після таких фото? – пишуть шанувальники виконавиці.

Раніше ми писали, скільки коштує виступ Тіни Кароль на Дні міста в Мелітополі, де зірка з’явиться перед глядачами 25 вересня. Інформацію про вартість концерту виконавиці розмістили на сайті електронної закупівлі Prozorro.

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Тіна Кароль
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