Народна артистка України Тіна Кароль поділилася серією пікантних фото, під якими заінтригувала шанувальників романтичним посланням.

Виконавиця опублікувала знімки, на яких постала в напівпрозорому комбінезоні, виставивши спідню білизну чорного кольору напоказ. Крім того, під публікацією Тіна Кароль залишила неоднозначний підпис.

– Плювати, що віднесло, головне – в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе, – підписала кадри співачка.

Шанувальники артистки гадають, що це означає – слова з нової пісні або романтичне послання, яке комусь адресоване. Крім того, підписники зазначили, що Тіна Кароль має чудовий вигляд.

Це слова з нової пісні?

Якщо це слова з пісні, то хочу якнайшвидше її почути.

Неймовірна й ідеальна!

Ось це фото, на яких видно красиве тіло та немає ні краплі вульгарності. Так мало хто може.

Тіна, ви така гарна!

Це рядки з нового треку чи що?

Те, що Тіну віднесло, багато хто вже помітив.

Фігура супер.

Як дихати після таких фото? – пишуть шанувальники виконавиці.

Раніше ми писали, скільки коштує виступ Тіни Кароль на Дні міста в Мелітополі, де зірка з’явиться перед глядачами 25 вересня. Інформацію про вартість концерту виконавиці розмістили на сайті електронної закупівлі Prozorro.