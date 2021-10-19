У розпал осені всі модниці хочуть мати привабливий вигляд та вдалий макіяж. Але для того, щоб підкреслити свою красу і унікальність, варто знати головні тенденції та фішки.

З трендами модного макіяжу на осінь 2021 Фактам ICTV допомагала розібратися візажист Аля Холодова.

Золоті теплі тіні в макіяжі

Такий макіяж буде виграшно підкреслювати колір очей та гармонійно доповнювати трендову кольорову гаму в одязі.

– Варто надавати перевагу не надто сяючим тіням, ідеальним буде металевий або злегка вологий фініш косметики, – додала Аля.

Витягнуті форми очей, стрілки

Вже не перший сезон модниці прикрашають свої образи стрілками. Ефект витягнутих “котячих” очей займає лідерські позиції.

Можна малювати стрілки різних кольорів та розмірів. А якщо у вас труднощі з цим елементом, то візажисти радять скористатись розтушовкою тіней з акцентом на зовнішній кутик ока, це також візуально витягне погляд.

Натуральна шкіра з природним рум’янцем

– В моді – натуральність. Це означає, що макіяжем ми прагнемо надати обличчю свіжий, природний вигляд, без перевантаження косметикою, – розповіла візажист.

Актуальними будуть кремові продукти та продукти з делікатним сяйвом. Виразно матові текстури та велика кількість пудри на шкірі зроблять макіяж менш привабливим.

Коричнево-бежеві відтінки помад

Губи завжди грають важливу роль в образі, і цього сезону найперші позиції в нових колекціях косметичних брендів займають теплі коричневі, бежеві та персикові відтінки помад.

Блиск та сяйво також актуальні, можна поєднувати кілька продуктів для отримання нових текстур та відтінків на губах. Експерименти будуть доречні.

Фото: Аля Холодова