Із кожним роком натуральна краса дедалі популярніша. Зірки шоу-бізнесу, хоч і не з’являються на публіці без косметики, однак не бояться показувати себе без неї у своїх соціальних мережах.

Звісно, найкращі косметологи, догляд, дорогі креми й інші процедури роблять свою справу, проте натуральність – це вже мейнстрім, якого дотримується багато-хто.

Як українські зірки виглядають без макіяжу – далі в матеріалі.

Регулярно свою натуральну красу демонструють Настя Каменських, Оля Полякова, Джамала, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Наталя Могилевська, Злата Огнєвіч, Маша Єфросиніна, Даша Астаф’єва, Jerry Heil та інші.

Наразі в Instagram багатьох переважають фото, на яких публічні люди постають без сценічного гриму. Крім того, нерідко вони публікують поради по догляду за шкірою обличчя або свій покроковий макіяж.

Варто зазначити, що сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають день краси. Ініціатива святкування дня краси виходила від членів Міжнародного комітету естетики та косметології СІДЕСКО, до складу якого входять найкращі косметологи з різних країн.

У цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, те, що приносить естетичне та моральне задоволення.