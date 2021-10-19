В разгар осени все модницы хотят иметь привлекательный вид и удачный макияж. Но для того, чтобы подчеркнуть свою красоту и уникальность, следует знать основные тенденции и фишки.

С трендами модного макияжа на осень 2021 Фактам ICTV помогала разобраться визажист Аля Холодова.

Золотые теплые тени в макияже

Такой макияж будет выигрышно подчеркивать цвет глаз и гармонично дополнять трендовую цветовую гамму в одежде.

— Стоит отдавать предпочтение не слишком сияющим теням, идеальным будет металлический или слегка влажный финиш косметики, — добавила Аля.

Вытянутые формы глаз, стрелки

Уже не первый сезон модницы украшают свои образы стрелками. Эффект вытянутых “кошачьих” глаз занимает лидирующие позиции.

Можно рисовать стрелки разных цветов и размеров. А если у вас проблемы с этим элементом, то визажисты советуют воспользоваться растушевкой теней с акцентом на внешний уголок глаза, это также визуально вытянет взгляд.

Натуральная кожа с естественным румянцем

— В моде — натуральность. Это означает, что макияжем мы стремимся придать лицу свежий, естественный вид, без перегрузки косметикой, — рассказала визажист.

Актуальными будут кремовые продукты и продукты с деликатным сиянием. Выразительно матовые текстуры и большое количество пудры на коже сделают макияж менее привлекательным.

Коричнево-бежевые оттенки помад

Губы всегда играют важную роль в образе, и в этом сезоне первые позиции в новых коллекциях косметических брендов занимают теплые коричневые, бежевые и персиковые оттенки помад.

Блеск и сияние также актуальны, можно сочетать несколько продуктов для получения новых текстур и оттенков на губах. Эксперименты будут уместны.

Фото: Аля Холодова