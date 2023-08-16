Помер англійський актор Даррен Кент, відомий за серіалом Гра престолів. Зірці було 35 років, і причина смерті досі невідома – повідомляється, що в Даррена були проблеми зі здоров’ям.

Про смерть актора заявило агентство Carey Dodd Associates, з яким Кент співпрацював. Примітно, що тільки зараз стало відомо про трагедію, хоча Даррен пішов із життя ще 11 серпня.

В останні години життя з актором були його друзі та родина.

– З глибоким сумом повідомляємо, що Даррен Кент мирно помер у п’ятницю – поруч із ним були його батьки та найкращий друг. Наші думки і любов спрямовані на підтримку близьких у цей важкий час, – заявили в агентстві.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK — Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023

І хоча про причини смерті не повідомляється, актор страждав від артриту, остеопорозу та невиліковної хвороби шкіри. Через неї змінився і зовнішній вигляд зірки – Даррен здавався старшим за свої роки. Захворювання спостерігалося ще з початку його акторської кар’єри.

За свою творчу кар’єру Кент встиг знятися і в інших популярних проєктах, зокрема й у фільмі Білосніжка і мисливець та Дзеркала.

Нещодавно пішла з життя ще одна знаменитість – помер німецький бодибілдер Джо Лінднер від аневризми на руках у своєї дівчини. До цього хлопець скаржився на болі в шиї, але ніхто не думав, що все настільки серйозно.