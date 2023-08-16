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Страждав від невиліковної хвороби шкіри: помер зірка Гри престолів Даррен Кент

16 Серпня 2023, 13:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Даррен Кент

Помер англійський актор Даррен Кент, відомий за серіалом Гра престолів. Зірці було 35 років, і причина смерті досі невідома – повідомляється, що в Даррена були проблеми зі здоров’ям.

Про смерть актора заявило агентство Carey Dodd Associates, з яким Кент співпрацював. Примітно, що тільки зараз стало відомо про трагедію, хоча Даррен пішов із життя ще 11 серпня.

В останні години життя з актором були його друзі та родина.

– З глибоким сумом повідомляємо, що Даррен Кент мирно помер у п’ятницю – поруч із ним були його батьки та найкращий друг. Наші думки і любов спрямовані на підтримку близьких у цей важкий час, – заявили в агентстві.

І хоча про причини смерті не повідомляється, актор страждав від артриту, остеопорозу та невиліковної хвороби шкіри. Через неї змінився і зовнішній вигляд зірки – Даррен здавався старшим за свої роки. Захворювання спостерігалося ще з початку його акторської кар’єри.

За свою творчу кар’єру Кент встиг знятися і в інших популярних проєктах, зокрема й у фільмі Білосніжка і мисливець та Дзеркала.

Нещодавно пішла з життя ще одна знаменитість – помер німецький бодибілдер Джо Лінднер від аневризми на руках у своєї дівчини. До цього хлопець скаржився на болі в шиї, але ніхто не думав, що все настільки серйозно.

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Гра престолів Смерть
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