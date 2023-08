Помер англійський актор Даррен Кент, відомий за серіалом Гра престолів. Зірці було 35 років, і причина смерті досі невідома – повідомляється, що в Даррена були проблеми зі здоров’ям.

Про смерть актора заявило агентство Carey Dodd Associates, з яким Кент співпрацював. Примітно, що тільки зараз стало відомо про трагедію, хоча Даррен пішов із життя ще 11 серпня.

В останні години життя з актором були його друзі та родина.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023