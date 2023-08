Умер английский актер Даррен Кент, известный по съемкам в сериале Игра Престолов. Звезды было 35 лет, и причина смерти до сих пор неизвестна — сообщается, что у Даррена были проблемы со сдоровьем.

О смерти актера заявило агентство Carey Dodd Associates, с которым Кент сотрудничал. Примечательно, что только сейчас стало известно о трагедии, хотя Даррен ушел из жизни еще 11 августа.

В последние часы жизни с актером были его друзья и семья.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

