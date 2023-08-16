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Страдал от неизлечимой болезни кожи: умер звезда Игры престолов Даррен Кент

16 августа 2023, 13:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Даррен Кент

Умер английский актер Даррен Кент, известный по съемкам в сериале Игра Престолов. Звезды было 35 лет, и причина смерти до сих пор неизвестна — сообщается, что у Даррена были проблемы со сдоровьем.

О смерти актера заявило агентство Carey Dodd Associates, с которым Кент сотрудничал. Примечательно, что только сейчас стало известно о трагедии, хотя Даррен ушел из жизни еще 11 августа.

В последние часы жизни с актером были его друзья и семья.

— С глубокой печалью сообщаем, что Даррен Кент мирно умер в пятницу — рядом с ним были его родители и лучший друг. Наши мысли и любовь направлены на поддержку близких в это трудное время, – заявили в агентстве.

И хотя о причинах смерти не сообщается, актер страдал от артрита, остеопороза и неизлечимой болезни кожи. Из-за нее изменился и внешний вид звезды — Даррен выглядел старше своих лет. Заболевание наблюдалось еще с начала его актерской карьеры.

За свою творческую карьеру Кент успел сняться и в других популярных проектах, в том числе и в фильме Белоснежка и охотник и Зеркала.

Недавно ушла из жизни еще одна знаменитость — умер немецкий бодибилдер Джо Линднер от аневризмы на руках у своей девушки. До этого парень жаловался на боли в шее, но никто не думал, что все настолько серьезно.

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