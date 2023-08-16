Умер английский актер Даррен Кент, известный по съемкам в сериале Игра Престолов. Звезды было 35 лет, и причина смерти до сих пор неизвестна — сообщается, что у Даррена были проблемы со сдоровьем.

О смерти актера заявило агентство Carey Dodd Associates, с которым Кент сотрудничал. Примечательно, что только сейчас стало известно о трагедии, хотя Даррен ушел из жизни еще 11 августа.

В последние часы жизни с актером были его друзья и семья.

— С глубокой печалью сообщаем, что Даррен Кент мирно умер в пятницу — рядом с ним были его родители и лучший друг. Наши мысли и любовь направлены на поддержку близких в это трудное время, – заявили в агентстве.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK — Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023

И хотя о причинах смерти не сообщается, актер страдал от артрита, остеопороза и неизлечимой болезни кожи. Из-за нее изменился и внешний вид звезды — Даррен выглядел старше своих лет. Заболевание наблюдалось еще с начала его актерской карьеры.

За свою творческую карьеру Кент успел сняться и в других популярных проектах, в том числе и в фильме Белоснежка и охотник и Зеркала.

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