Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як війна вплинула на стосунки із російським музикантом Філіпом Кіркоровим.

В інтерв’ю Слава+ Остапчук зізнався, що співак іноді виявляв інтерес до нього, хоч і в жартівливій манері.

– Кіркоров ніколи не натякав на те, що я йому подобаюсь як чоловік. Можливо, у наших з ним листуваннях були жарти на цю тему, але щоб пропонувати – це маячня. Він чудово знає, що в мене дружина та сім’я. Я толерантна людина і шанобливо ставлюся до будь-якої орієнтації, але ми жодного разу не спілкувалися з Кіркоровим відверто на цю тему, – розповів Володимир.

Телеведучий додав, що вони зі співаком часто обговорювали спільних знайомих, і також розповів, чому Кіркоров спілкувався саме з ним. Вони ознайомилися, коли Остапчук був учасником одного з танцювальних шоу.

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– Мені хотілося б думати, що він побачив у мені чоловіка, з яким він міг би провести вечір. Мені гріє душу ця думка, але я не такої орієнтації. Мені здається, я міг би просунутися набагато далі в шоубізнесі, чи не так важко, як проходив усі ці важкі роки, – додав Остапчук.

Актор розповів, що сталося після припинення спілкування з Кіркоровим на тлі повномасштабного вторгнення.