У кожної людини є страхи. Хтось до жаху боїться висоти, хтось темряви, хтось комах, а хтось – клоунів. Цей список можна продовжувати довго, адже фобії існують різні, а деякі з них взагалі можуть здатися смішними або дитячими, але це не так.

Знаменитості теж люди, а тому і їм притаманні страхи, навіть якщо на екранах вони мають мужній, впевнений і безстрашний вигляд. Факти ICTV вирішили розповісти вам про страхи зірок. Чого боїться Джонні Депп, і що жахає Кіану Рівза – далі в матеріалі.

Леонардо Ді Капріо

Американський актор Леонардо Ді Капріо боїться акул. Страх цей у нього з’явився вже в дорослому віці. Одного разу він вирушив на відпочинок у Кейптаун (ПАР), де занурився в клітці у воду. Там на конструкцію напала акула.

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Прути вона не прокусила, але налякала актора знатно.

Кіану Рівз

Канадський актор Кіану Рівз боїться темряви, а коли чує це слово – ціпеніє від жаху.

Ця фобія з’явилася в нього ще в дитинстві, коли мама брала хлопчика з собою на роботу і залишала в гримерці без світла. На стінах висіли костюми, які в темряві були схожі на дивних і страшних істот.

– У моєму домі немає такого поняття, як вимкнути світло. Воно горить і вдень, і вночі, – розповідав одного разу актор.

Ніколь Кідман

Австралійська акторка Ніколь Кідман страждає від лепідоптерофобії. Голлівудська зірка боїться метеликів.

Вона жахається, побачивши цих милих створінь, ще з дитинства. Одного разу акторка розповідала, що здалека не боїться цих істот, але щойно вони наблизяться – все.

Джонні Депп

Страх американського актора Джонні Деппа можна назвати коулрофобією. Простіше кажучи, зірка Піратів Карибського моря боїться клоунів, а саме – їхнього гриму.

Ця боязнь у нього з дитинства. Однак не варто думати, що, побачивши клоунів, Джонні тікає – ні, він повільно і ввічливо йде.

Памела Андерсон

Як не дивно, американська акторка і модель Памела Андресон боїться дзеркал. Науково цей страх називається ейсоптрофобією.

Крім того, акторка не дивиться і фільми з собою. А раніше, коли Андерсон ще була не проти макіяжу, їй наносив його візажист на свій розсуд, а вона сиділа спиною до дзеркала.

Список зірок із фобіями – великий. Наприклад, футболіст Девід Бекхем боїться безладу, телеведуча Опра Вінфрі боїться жуйок, актор Том Круз – облисіння, а співачки Кеті Перрі та Дженніфер Лопес – темряви.