У каждого человека есть страхи. Кто-то до ужаса боится высоты, кто-то темноты, кто-то насекомых, а кто-то — клоунов. Этот список можно продолжать долго, ведь фобии существуют разные, а некоторые из них и вовсе могут показаться смешными или детскими, но это не так.

Знаменитости тоже люди, а потому и им присущи страхи, даже если на экранах они выглядят мужественно, уверенно и бесстрашно. Факты ICTV решили рассказать вам о страхах звезд. Чего боится Джонни Депп, и что приводит в ужас Киану Ривза — далее в материале.

Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо боится акул. Страх этот у него появился уже во взрослом возрасте. Однажды он отправился на отдых в Кейптаун (ЮАР), где погрузился в клетке в воду. Там на конструкцию напала акула.

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Киану Ривз

Канадский актер Киану Ривз боится темноты, а когда слышит это слово — цепенеет от ужаса.

Эта фобия появилась у него еще в детстве, когда мама брала мальчика с собой на работу и оставляла в гримерке без света. На стенах висели костюмы, которые в темноте были похожи на странных и страшных существ.

— В моем доме нет такого понятия, как выключить свет. Он горит и днем, и ночью, — рассказывал однажды актер.

Николь Кидман

Австралийская актриса Николь Кидман страдает от лепидоптерофобии. Голливудская звезда боится бабочек.

Она приходит в ужас при виде этих милых созданий еще с детства. Однажды актриса рассказывала, что издалека не боится этих существ, но как только они приблизятся — все.

Джонни Депп

Страх американского актера Джонни Деппа можно назвать коулрофобией. Проще говоря, звезда Пиратов Карибского моря боится клоунов, а именно — их грима.

Эта боязнь у него с детства. Однако не стоит думать, что при виде клоунов Джонни убегает — нет, он медленно и вежливо уходит.

Памела Андерсон

Как ни странно, американская актриса и модель Памела Андресон боится зеркал. Научно этот страх называется эйсоптрофобией.

Кроме того, актриса не смотрит и фильмы с собой. А раньше, когда Андерсон еще была не против макияжа, ей наносил его визажист на свое усмотрение, а она сидела спиной к зеркалу.

Список звезд с фобиями — большой. Например, футболист Дэвид Бекхэм боится беспорядка, телеведущая Опра Уинфри боится жвачек, актер Том Круз — облысения, а певицы Кэти Перри и Дженнифер Лопес — темноты.