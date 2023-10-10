Чимало українських зірок мають розкішні маєтки поза межами Києва. Стомлені шаленим ритмом життя, вони віддають перевагу відпочинку на природі та заміському життю.

Втім, низка знаменитостей придбали апартаменти і в самій столиці. Факти ICTV пропонують дізнатися, де живуть українські зірки та який вигляд мають їхні маєтки.

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль має власний маєток у Зазим’ї. Всередині будинку артистка облаштувала студію для репетицій, тренажерний зал, а також цілий поверх з інтерактивною технологією “розумний дім”.

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На подвір’ї є лаунж-зона, де можна розпалювати вогнище, міні-футбольне поле та басейн.

Оля Полякова

Оля Полякова має заміський будинок неподалік затопленої Гусинської церкви, біля Дніпра. Дім виконаний повністю із дерева. Там є домашній кінотеатр, гостьове крило зі спальнями та терасою.

На території будинку є город, теплиця, ферма, басейн, спортзал та баня. Полякова неодноразово розповідала, що самостійно робить сир з козиного молока, а для його зберігання побудувала 100-метровий погріб.

Крім того, у Полякової є квартира в самому центрі Києва.

Співачка володіє елітними апартаментами на 5 поверсі будинку, що розташований навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч живе в одному із найпрестижніших мікрорайонів Києва – Новопечерські липки. Співачка має двокімнатну квартиру, площею 79 кв.

В одному з інтерв’ю Огнєвіч зізналась, що їй допомогли батьки, які продали нерухомість у Криму та купили житло доньці у Києві. Апартаменти артистки оформлені у світлих, ніжних відтінках.

Потап і Настя Каменських

Будинок подружжя Потапа і Насті Каменських розташований у селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. Двоповерховий маєток виконаний в італійському стилі.

На першому поверсі є кухня, їдальня, вітальня та спеціальна зона для занять спортом. На другому поверсі у подружжя є велика спальня, гардеробна та ванна кімната.

На території маєтку Потап і Настя Каменських мають басейн, терасу для відпочинку з садовими меблями і підсобне приміщення. По сусідству з подружжям мешкають телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Софія Ротару

Народна артистка України Софія Ротару має власний триповерховий будинок у селі П’ятихатки, неподалік від Козина. Його площа становить 1 412 кв. м.

Окрасою будинку є вітальня з каміном, люстрою у середньовічному стилі та скляною стіною від підлоги до даху.

На території Софія Михайлівна посадила чимало рослин, серед них блакитні ялини і туї. Також на подвір’ї є гостьовий будинок зі зрубу, дерев’яна альтанка і приміщення для садового інвентарю.