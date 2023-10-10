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Кароль, Ротару та Полякова: де живуть українські зірки та який вигляд мають їхні маєтки

10 Жовтня 2023, 13:40
Валентина Чорна редакторка стрічки
Злата Огнєвіч, будинок Софії Ротару, Тіна Кароль
Джерело: Злата Огнєвіч Софія Ротару Тіна Кароль

Чимало українських зірок мають розкішні маєтки поза межами Києва. Стомлені шаленим ритмом життя, вони віддають перевагу відпочинку на природі та заміському життю.

Втім, низка знаменитостей придбали апартаменти і в самій столиці. Факти ICTV пропонують дізнатися, де живуть українські зірки та який вигляд мають їхні маєтки.

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль має власний маєток у Зазим’ї. Всередині будинку артистка облаштувала студію для репетицій, тренажерний зал, а також цілий поверх з інтерактивною технологією “розумний дім”.

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На подвір’ї є лаунж-зона, де можна розпалювати вогнище, міні-футбольне поле та басейн.

будинок Тіни Кароль

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

Оля Полякова

Оля Полякова має заміський будинок неподалік затопленої Гусинської церкви, біля Дніпра. Дім виконаний повністю із дерева. Там є домашній кінотеатр, гостьове крило зі спальнями та терасою.

На території будинку є город, теплиця, ферма, басейн, спортзал та баня. Полякова неодноразово розповідала, що самостійно робить сир з козиного молока, а для його зберігання побудувала 100-метровий погріб.

будинок Олі Полякової

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

будинок Олі Полякової

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

Крім того, у Полякової є квартира в самому центрі Києва.

Співачка володіє елітними апартаментами на 5 поверсі будинку, що розташований навпроти Нацбанку по вулиці Інститутській.

квартира Полякової

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч живе в одному із найпрестижніших мікрорайонів Києва – Новопечерські липки. Співачка має двокімнатну квартиру, площею 79 кв.

ЖК, в якому живе Злата Огнєвіч

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

В одному з інтерв’ю Огнєвіч зізналась, що їй допомогли батьки, які продали нерухомість у Криму та купили житло доньці у Києві. Апартаменти артистки оформлені у світлих, ніжних відтінках.

Потап і Настя Каменських

Будинок подружжя Потапа і Насті Каменських розташований у селищі Романків, неподалік від Конча-Заспи. Двоповерховий маєток виконаний в італійському стилі.

На першому поверсі є кухня, їдальня, вітальня та спеціальна зона для занять спортом. На другому поверсі у подружжя є велика спальня, гардеробна та ванна кімната.

На території маєтку Потап і Настя Каменських мають басейн, терасу для відпочинку з садовими меблями і підсобне приміщення. По сусідству з подружжям мешкають телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

будинок Потапа і Насті Каменських

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

Софія Ротару

Народна артистка України Софія Ротару має власний триповерховий будинок у селі П’ятихатки, неподалік від Козина. Його площа становить 1 412 кв. м.

Окрасою будинку є вітальня з каміном, люстрою у середньовічному стилі та скляною стіною від підлоги до даху.

будинок Софії Ротару

Фото: скриншот з YouTube-каналу Новини. LIVE

На території Софія Михайлівна посадила чимало рослин, серед них блакитні ялини і туї. Також на подвір’ї є гостьовий будинок зі зрубу, дерев’яна альтанка і приміщення для садового інвентарю.

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Теги
Будинки Злата Огнєвіч Оля Полякова Потап і Настя Каменських Софія Ротару Тіна Кароль
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