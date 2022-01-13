Зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна зізналася, що думала про самогубство.

У новому випуску Мій секрет з Машею Єфросиніною Анна також розповість про своє перше кохання та найскладніші стосунки, які тривали три роки. Саме через них акторка і думала покінчити з життям.

– Я розуміла, що цим стосункам прийде кінець, але я його відтягувала. Тоді був період безвиході. Ти думаєш лише про те, де шукати вихід. І ось ти стоїш на мосту і думаєш про самогубство, – згадує Сагайдачна.

Другий випуск програми Мій секрет буде збірним. У студії в Маші Єфросиніної з’являться шість акторів відомої костюмованої драми Кріпосна – Анна Сагайдачна, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Віктор Жданов, Слава Красовська й Олексій Яровенко.

У першому випуску Мій секрет гостем став хореограф Євген Кот, який розповів про сімейну трагедію та про те, що йому пропонували інтим за гроші. Також у програмі з’явилася його дружина, танцівниця Наталія Татаринцева, яка розповіла, чому вони досі не мають дітей.

Дівчина зізналася, що поки що не може завагітніти через проблеми зі здоров’ям.

Незабаром глядачі побачать цілу низку відвертих інтерв’ю та шокуючих зізнань зірок українського шоу-бізнесу, серед яких Олег Скрипка, Руслана Лижичко, Слава Камінська, Камалія, Tayana та інші.

Тільки в студії проєкту Мій секрет вони розкриють такі таємниці з особистого життя, які й досі ховали за сімома замками.

Дивіться подвійний випуск Мій секрет із Машею Єфросиніною цієї п’ятниці, 14 січня, о 19.45 на СТБ.