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Стоїш на мосту: зірка Кріпосної думала про самогубство

13 Січня 2022, 14:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стоїш на мосту: зірка Кріпосної думала про самогубство
Джерело: СТБ

Зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна зізналася, що думала про самогубство.

У новому випуску Мій секрет з Машею Єфросиніною Анна також розповість про своє перше кохання та найскладніші стосунки, які тривали три роки. Саме через них акторка і думала покінчити з життям.

– Я розуміла, що цим стосункам прийде кінець, але я його відтягувала. Тоді був період безвиході. Ти думаєш лише про те, де шукати вихід. І ось ти стоїш на мосту і думаєш про самогубство, – згадує Сагайдачна.

Другий випуск програми Мій секрет буде збірним. У студії в Маші Єфросиніної з’являться шість акторів відомої костюмованої драми Кріпосна – Анна Сагайдачна, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Віктор Жданов, Слава Красовська й Олексій Яровенко.

У першому випуску Мій секрет гостем став хореограф Євген Кот, який розповів про сімейну трагедію та про те, що йому пропонували інтим за гроші. Також у програмі з’явилася його дружина, танцівниця Наталія Татаринцева, яка розповіла, чому вони досі не мають дітей.

Дівчина зізналася, що поки що не може завагітніти через проблеми зі здоров’ям.

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Незабаром глядачі побачать цілу низку відвертих інтерв’ю та шокуючих зізнань зірок українського шоу-бізнесу, серед яких Олег Скрипка, Руслана Лижичко, Слава Камінська, Камалія, Tayana та інші.

Тільки в студії проєкту Мій секрет вони розкриють такі таємниці з особистого життя, які й досі ховали за сімома замками.

Дивіться подвійний випуск Мій секрет із Машею Єфросиніною цієї п’ятниці, 14 січня, о 19.45 на СТБ.

Теги
Кріпосна , СТБ
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