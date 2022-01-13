Звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная призналась, что думала о самоубийстве.

В новом выпуске Мой секрет с Машей Ефросининой Анна также расскажет о своей первой любви и самых сложных отношениях, которые длились три года. Именно из-за них актриса и думала свести счеты с жизнью.

— Я понимала, что этим отношениям придет конец, но я его оттягивала. Тогда был период безысходности. Ты думаешь только о том, где искать выход. И вот ты стоишь на мосту и думаешь о самоубийстве, — вспоминает Сагайдачная.

Второй выпуск программы Мой секрет будет сборным. В студии у Маши Ефросининой появятся шесть актеров известной костюмированной драмы Крепостная — Анна Сагайдачная, Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Виктор Жданов, Слава Красовская и Алексей Яровенко.

В первом выпуске Мой секрет гостем стал хореограф Евгений Кот, который рассказал о семейной трагедии и о том, что ему предлагали интим за деньги. Также в программе появилась его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, которая рассказала, почему у них до сих пор нет детей.

Девушка призналась, что пока что не может забеременеть из-за проблем со здоровьем.

Совсем скоро зрители увидят целый ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых Олег Скрипка, Руслана Лыжичко, Слава Каминская, Камалия, Tayana и другие.

Только в студии проекта Мой секрет они раскроют такие тайны из личной жизни, которые до сих пор хоронили за семью замками.

Смотрите двойной выпуск Мой секрет с Машей Ефросининой в эту пятницу, 14 января, в 19.45 на СТБ.