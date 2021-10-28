Українська співачка Наталка Карпа розповіла про форс-мажор, який з нею трапився за десять секунд до виступу. Виконавиця тоді була на останніх місяцях вагітності.

За словами Наталки, на останньому концерті перед декретом на ній порвалася сукня. Цим співачка поділилася за лаштунками шоу Хто зверху? на Новому каналі.

– Мені пошили сукню, яка приховувала животик. Позаду була довга блискавка. Пам’ятаю, я стою за сценою, роблю розминку. Розумію, що вже вмикається intro. Іду на сцену і чую, як щось хруснуло! Цілком розійшлася і впала сукня. Я залишаюся у спідній білизні. Усвідомлюю, що до виходу на сцену залишилося від сили секунд десять. Стою майже гола і не знаю, що робити, – згадує Карпа.

Артистка сказала, що тоді біля неї були концертний директор та її сестра, яка швидко зорієнтувалася. Дівчина взяла плащ у балету і накинула на Наталку, проте розмір його виявився на порядок меншим, ніж потрібно.

– Виходжу на сцену та розумію, що стався ще один форс-мажор: повністю перекрило дихання. Чому? Маючи на той момент розмір L, у цій паніці я влізла в XS. І ось у цьому вбранні відпрацювала півтори години. Досі не розумію, як… Це була “природна зеленка”, яку ніколи не забуду, – розповіла артистка.

Концерти-зеленки – це заключні виступи великого туру з розіграшами та жартами. Однак часто на сцені зірки стикаються з непередбаченими форс-мажорами, які називають “природною зеленкою” та сприймають із гумором.