Ольга Цибульська оголила груди на сцені

Українська телеведуча і співачка Ольга Цибульська розповіла про конфуз, який трапився з нею під час одного з концертів.

Зірка розповіла, що під час виступу в Южноукраїнську в неї зрушився костюм, з-під якого виднілися голі груди. Цим телеведуча поділилася за лаштунками шоу Хто зверху? на Новому каналі.

– У нас був концерт в Южноукраїнську і в мене просто на сцені зрушився костюм. Ще й так, що було видно бюст. Причому я співала романтично-драматичну пісню. Бачу – виходить артист з мого балету і починає смикати мене в районі грудей. Не могла зрозуміти, що той робить. А він мені каже: В тебе видно сосок, – згадала співачка.

Цей інцидент публіка не змогла оцінити, оскільки із залу цього не було видно.

– Це була еротична фантазія мого піар-менеджера. Вона завжди говорила, що потрібно, щоб я на сцені роздягнулася. І це сталося. Хоча ніхто із залу нічого не побачив, уся команда посміялася, – сміючись сказала Ольга.

Варто зазначити, що зірки нерідко потрапляють у комічні ситуації, оскільки завжди перебувають у полі зору шанувальників. Хтось падає під час танцю, над кимось жартують колеги, а в когось рветься костюм у пікантних місцях. Однак не до сміху, коли це відбувається на очах у тисяч людей.

Так, наприклад, Настя Каменських колись розповідала, що ледь не впала на сцені під час свого концерту, а у Тіни Кароль на зйомках порвалася застібка на сукні, проте співачка встигла її притримати.