Украинская певица Наталка Карпа рассказала о форс-мажоре, который с ней случился за десять секунд до выступления. Исполнительница тогда была на последних месяцах беременности.

По словам Наталки, на последнем концерте перед декретом на ней порвалось платье. Этим певица поделилась за кулисами шоу Хто зверху? на Новом канале.

— Мне сшили платье, которое скрывало животик. Сзади была длинная молния. Помню, стою за сценой, делаю разминку. Понимаю, что уже включается intro. Иду на сцену и слышу, как что-то хрустнуло! Полностью разошлось и упало платье. Я остаюсь в нижнем белье. Осознаю, что до выхода на сцену осталось от силы секунд десять. Стою почти голая и не знаю, что делать, — вспоминает Карпа.

Артистка сказала, что тогда возле нее были концертный директор и ее сестра, которая быстро сориентировалась. Девушка взяла плащ у балета и накинула на Наталку, однако размер его оказался на порядок меньше, чем требуется.

— Выхожу на сцену и понимаю, что произошел еще один форс-мажор: полностью перекрыло дыхание. Почему? Имея на тот момент размер L, в этой панике я влезла в XS. И вот в этом наряде отработала полтора часа. До сих пор не понимаю, как… Это была “естественная зеленка”, которую никогда не забуду, — рассказала артистка.

Концерты-зеленки — это заключительные выступления большого тура с розыгрышами и шутками. Однако часто на сцене звезды сталкиваются с непредвиденными форс-мажорами, которые называют “естественной зеленкой” и воспринимают с юмором.