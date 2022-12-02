Стогній передав медикам звільненої Херсонщини реанімаційне авто

Ведучий Надзвичайних новин на ICTV Костянтин Стогній разом із небайдужими українцями передав медикам звільненої Херсонщини реанімаційне авто. Тепер вони зможуть рятувати життя у кареті швидкої допомоги з кардіологічним обладнанням, і навіть проводити операції на серці.

Авто разом із лікарями Київського інституту серця вже відправилося до Херсону. Швидка має все необхідне обладнання для надання реанімаційної допомоги як на місці події, так і для транспортування пацієнтів. На деокупованих територіях, де майже повністю пошкоджено медичну інфраструктуру, такі медичні заклади на колесах надзвичайно необхідні.

– Медики оперують у вкрай важких умовах. Наприклад, в Ізюмі в лікарні знайшовся тільки один вцілілий кабінет. Тому важливо, коли є автомобіль у якому можна проводити термінові операції. І ноші постійно утримують горизонт, навіть, під час руху, – розповів Костянтин.

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Придбати авто з оснащеними технологіями вдалося завдяки підтримці небайдужих українців. Допомагали Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media, Павло Єлізаров та Микола Катеринчук – члени Міжнародного громадського об‘єднання Народний адвокат, спортсмени Костянтин Голубцов і Костянтин Пожидаєв. А також інші небайдужі волейболісти й журналісти.

А ще ведучий закликав не залишатися осторонь, а допомагати, якщо для цього є можливість.

– Усім зараз важко. Але треба знаходити сили допомогти тим, кому найгірше. А з тими, хто краде гроші, розберемося після війни! Суворо та справедливо!