Стогний передал медикам освобожденной Херсонщины реанимационное авто

Ведущий Чрезвычайных новостей на ICTV Константин Стогний вместе с неравнодушными украинцами передал медикам освобожденной Херсонщины реанимационное авто. Теперь они смогут спасать жизнь в карете скорой помощи с кардиологическим оборудованием, а также проводить операции на сердце.

Автомобиль вместе с врачами Киевского института сердца уже отправился в Херсон. Скорая располагает всем необходимым оборудованием для оказания реанимационной помощи как на месте происшествия, так и для транспортировки пациентов. На деоккупированных территориях, где почти полностью повреждена медицинская инфраструктура, такие медицинские учреждения на колесах чрезвычайно необходимы.

– Медики оперируют в крайне тяжелых условиях. Например, в Изюме в больнице нашелся только один уцелевший кабинет. Поэтому важно, когда есть автомобиль, в котором можно проводить срочные операции. И ноши постоянно удерживают горизонт даже во время движения, – рассказал Константин.

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Приобрести авто с оснащенными технологиями удалось благодаря поддержке небезразличных украинцев. Помогали Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media, Павел Елизаров и Николай Катеринчук – члены Международного общественного объединения Народный адвокат, спортсмены Константин Голубцов и Константин Пожидаев. А также другие неравнодушные волейболисты и журналисты.

А еще ведущий призвал не оставаться в стороне, а помогать, если для этого есть возможность.

— Всем сейчас тяжело. Но надо находить силы помочь тем, кому хуже всего. А с теми, кто ворует деньги, разберемся после войны! Строго и справедливо!