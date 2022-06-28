Всемирно известный писатель Стивен Кинг прокомментировал ракетный обстрел ТЦ Амстор российской армией. Создатель хорроров заявил, что так делают только террористы, кем страна-агрессор и является.

— Российские удары по украинским гражданским объектам по сути являются терактами. Слава Украине! — заявил Кинг в Twitter.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks.

Slava ukraini! — Stephen King (@StephenKing) June 27, 2022 Сейчас смотрят

В соцсети Кингу ответило Минобороны Украины.

— Стивен, россияне ужаснее любого монстра в твоих романа.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels… — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Кинг активно поддерживает Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения, критикует действия Путина, призывает поддержать нашу страну всеми доступными способами и просит общество повлиять на массовое убийство мирных людей.

Напомним, 27 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге на Полтавщине, внутри которого находилось более тысячи гражданских. Произошедшее вызвало бурную реакцию не только в Украине, но и во всем мире.