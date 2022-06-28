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Стивен Кинг назвал ракетный обстрел ТЦ в Кременчуге терактом: Страшнее любого монстра в романах

28 июня 2022, 10:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Всемирно известный писатель Стивен Кинг прокомментировал ракетный обстрел ТЦ Амстор российской армией. Создатель хорроров заявил, что так делают только террористы, кем страна-агрессор и является.

— Российские удары по украинским гражданским объектам по сути являются терактами. Слава Украине! — заявил Кинг в Twitter.

В соцсети Кингу ответило Минобороны Украины. 

— Стивен, россияне ужаснее любого монстра в твоих романа.

Кинг активно поддерживает Украину еще с первых дней полномасштабного вторжения, критикует действия Путина, призывает поддержать нашу страну всеми доступными способами и просит общество повлиять на массовое убийство мирных людей.

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Напомним, 27 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге на Полтавщине, внутри которого находилось более тысячи гражданских. Произошедшее вызвало бурную реакцию не только в Украине, но и во всем мире.

Теги
Війна в Україні Кременчуг Стивен Кинг
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