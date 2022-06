Всемирно известный писатель Стивен Кинг прокомментировал ракетный обстрел ТЦ Амстор российской армией. Создатель хорроров заявил, что так делают только террористы, кем страна-агрессор и является.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks. Slava ukraini!

В соцсети Кингу ответило Минобороны Украины.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels…

