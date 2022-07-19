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Жест солідарності з Україною: Ален Делон прочитав вірші Тараса Шевченка

19 Липня 2022, 12:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Делон

Французький актор Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка. Це стало можливим завдяки проєкту, який запустило посольство України у Франції разом із командою журналістів Cyril Viguier.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства.

На знімку видно, як посол України у Франції Вадим Омельченко тисне руку акторові. У публікації також повідомляється, що незабаром весь світ, у тому числі й українці, оцінять працю спільної роботи наших країн у сфері культури.

Зараз дивляться

– Велика честь особисто потиснути руку легенді французького та світового кіно – Алену Делону. Дякую за такий потужний жест солідарності з Україною, – повідомляється у публікації посольства.

Не лише актори активно підтримують нашу країну – світові музиканти дають своїм фанатам зрозуміти, що вони з Україною та проти війни, яку розв’язала Росія. Наприклад, днями гурт Rammstein підняв прапор України на концерті в Польщі. Музиканти буквально пропливли хвилею фанатів на надувному човні, і в цей час прапор нашої країни підняв клавішник гурту.

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Теги
Ален Делон Війна в Україні Тарас Шевченко Франція
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