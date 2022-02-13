Українська блогерка Таня Пренткович повідомила про свою вагітність. Зірка Instagram чекає на дитину разом з підприємцем Андрієм Гонковським.

Блогерка опублікувала допис у соціальній мережі з помітно заокругленим животиком. Дівчина не розкрила таємницю, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка, проте запропонувала підписникам вгадати стать малюка.

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– Новий розділ. Нам стільки всього потрібно розповісти, – підписала фотографію Пренткович.

Блогерка Софія Стужук у коментарях привітала закохану пару з радісною новиною. Вона побажала Тані Пренткович легкої вагітності та пологів.

Друзі та підписники дівчини також доєдналися до привітань.

Любові стає ще більше. Вітаємо!

Нарешті про це можна говорити. Вітаємо!

Ой, ну Слава Богу я не одна буду. Вітаю!

Важко було тримати це в секреті. Ура!

Ось це реально було неочікувано. Вітаю!

Та ладно? Таня… Не знаю чому, але в мене сльози на очах. Я така рада за вас.

Ура! Мені здається, цього чекала вся країна.

Рівень сюрпризу – максимальний.

Виходить, що фотографіям у купальнику таки бути? – пожартували підписники.

Фото: Таня Пренткович