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Стільки всього потрібно розповісти: блогерка Таня Пренткович чекає на дитину

13 Лютого 2022, 14:04
Юля Захарченко редакторка стрічки
Стільки всього потрібно розповісти: блогерка Таня Пренткович чекає на дитину

Українська блогерка Таня Пренткович повідомила про свою вагітність. Зірка Instagram чекає на дитину разом з підприємцем Андрієм Гонковським.

Блогерка опублікувала допис у соціальній мережі з помітно заокругленим животиком. Дівчина не розкрила таємницю, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка, проте запропонувала підписникам вгадати стать малюка.

 

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Публикация от Таня Пренткович???? (@tanyaprentkovych)

– Новий розділ. Нам стільки всього потрібно розповісти, – підписала фотографію Пренткович.

Блогерка Софія Стужук у коментарях привітала закохану пару з радісною новиною. Вона побажала Тані Пренткович легкої вагітності та пологів.

Друзі та підписники дівчини також доєдналися до привітань.

  • Любові стає ще більше. Вітаємо!
  • Нарешті про це можна говорити. Вітаємо!
  • Ой, ну Слава Богу я не одна буду. Вітаю!
  • Важко було тримати це в секреті. Ура!
  • Ось це реально було неочікувано. Вітаю!
  • Та ладно? Таня… Не знаю чому, але в мене сльози на очах. Я така рада за вас.
  • Ура! Мені здається, цього чекала вся країна.
  • Рівень сюрпризу – максимальний.
  • Виходить, що фотографіям у купальнику таки бути? – пожартували підписники.
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Фото: Таня Пренткович

Теги
Блогер , вагітність , Любов , Таня Пренткович
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