Українська блогерка Таня Пренткович повідомила про свою вагітність. Зірка Instagram чекає на дитину разом з підприємцем Андрієм Гонковським.
Блогерка опублікувала допис у соціальній мережі з помітно заокругленим животиком. Дівчина не розкрила таємницю, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка, проте запропонувала підписникам вгадати стать малюка.
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– Новий розділ. Нам стільки всього потрібно розповісти, – підписала фотографію Пренткович.
Блогерка Софія Стужук у коментарях привітала закохану пару з радісною новиною. Вона побажала Тані Пренткович легкої вагітності та пологів.
Друзі та підписники дівчини також доєдналися до привітань.
- Любові стає ще більше. Вітаємо!
- Нарешті про це можна говорити. Вітаємо!
- Ой, ну Слава Богу я не одна буду. Вітаю!
- Важко було тримати це в секреті. Ура!
- Ось це реально було неочікувано. Вітаю!
- Та ладно? Таня… Не знаю чому, але в мене сльози на очах. Я така рада за вас.
- Ура! Мені здається, цього чекала вся країна.
- Рівень сюрпризу – максимальний.
- Виходить, що фотографіям у купальнику таки бути? – пожартували підписники.
Фото: Таня Пренткович