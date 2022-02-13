Украинская блогерша Таня Пренткович сообщила о своей беременности. Звезда Instagram ждет ребенка вместе с предпринимателем Андреем Гонковским.
Блогерша опубликовала пост в социальной сети с заметно округленным животом. Девушка не раскрыла тайну, кто у нее родится – мальчик или девочка, однако предложила подписчикам угадать пол малыша.
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— Новый раздел. Нам столько всего нужно рассказать, – подписала фотографию Пренткович.
Блогерша София Стужук в комментариях поздравила влюбленную пару с радостной новостью. Она пожелала Тане Пренткович легкой беременности и родов.
Друзья и подписчики девушки также присоединились к поздравлениям.
- Любви становится еще больше. Поздравляем!
- Наконец-то об этом можно говорить. Поздравляем!
- Ой, ну Слава Богу я не одна буду. Поздравляю!
- Трудно было держать это в секрете. Ура!
- Вот это реально было неожиданно. Поздравляю!
- Та ладно? Таня… Не знаю почему, но у меня слезы на глазах. Я так рада за вас.
- Ура! Мне кажется, этого ждала вся страна.
- Уровень сюрприза – максимальный.
- Выходит, что фотографиям в купальнике таки быть? – пошутили подписчики.
Фото: Таня Пренткович