Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Столько всего нужно рассказать: блогерша Таня Пренткович ждет ребенка

13 февраля 2022, 14:04
Юля Захарченко редактор ленты
Столько всего нужно рассказать: блогерша Таня Пренткович ждет ребенка

Украинская блогерша Таня Пренткович сообщила о своей беременности. Звезда Instagram ждет ребенка вместе с предпринимателем Андреем Гонковским.

Блогерша опубликовала пост в социальной сети с заметно округленным животом. Девушка не раскрыла тайну, кто у нее родится – мальчик или девочка, однако предложила подписчикам угадать пол малыша.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Таня Пренткович???? (@tanyaprentkovych)

— Новый раздел. Нам столько всего нужно рассказать, – подписала фотографию Пренткович.

Блогерша София Стужук в комментариях поздравила влюбленную пару с радостной новостью. Она пожелала Тане Пренткович легкой беременности и родов.

Друзья и подписчики девушки также присоединились к поздравлениям.

  • Любви становится еще больше. Поздравляем!
  • Наконец-то об этом можно говорить. Поздравляем!
  • Ой, ну Слава Богу я не одна буду. Поздравляю!
  • Трудно было держать это в секрете. Ура!
  • Вот это реально было неожиданно. Поздравляю!
  • Та ладно? Таня… Не знаю почему, но у меня слезы на глазах. Я так рада за вас.
  • Ура! Мне кажется, этого ждала вся страна.
  • Уровень сюрприза – максимальный.
  • Выходит, что фотографиям в купальнике таки быть? – пошутили подписчики.
Читайте также:
Таня ПрентковичСказала – да! Блогерша Пренткович “обручилась” со своим парнем

Фото: Таня Пренткович

Теги
Блогер , вагітність , Любов , Таня Пренткович
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь