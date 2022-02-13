Украинская блогерша Таня Пренткович сообщила о своей беременности. Звезда Instagram ждет ребенка вместе с предпринимателем Андреем Гонковским.

Блогерша опубликовала пост в социальной сети с заметно округленным животом. Девушка не раскрыла тайну, кто у нее родится – мальчик или девочка, однако предложила подписчикам угадать пол малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Пренткович???? (@tanyaprentkovych)

— Новый раздел. Нам столько всего нужно рассказать, – подписала фотографию Пренткович.

Блогерша София Стужук в комментариях поздравила влюбленную пару с радостной новостью. Она пожелала Тане Пренткович легкой беременности и родов.

Друзья и подписчики девушки также присоединились к поздравлениям.

Любви становится еще больше. Поздравляем!

Наконец-то об этом можно говорить. Поздравляем!

Ой, ну Слава Богу я не одна буду. Поздравляю!

Трудно было держать это в секрете. Ура!

Вот это реально было неожиданно. Поздравляю!

Та ладно? Таня… Не знаю почему, но у меня слезы на глазах. Я так рада за вас.

Ура! Мне кажется, этого ждала вся страна.

Уровень сюрприза – максимальный.

Выходит, что фотографиям в купальнике таки быть? – пошутили подписчики.

Фото: Таня Пренткович