Відома українська блогерка Тетяна Пренткович 1 грудня заручилася зі своїм хлопцем – підприємцем Андрієм Гонковським.

Чоловік зробив їй пропозицію в останній вечір відпочинку в Єгипті.

Вона сказала: Так!

Жінка виклала в сторіс Instagram зворушливе відео.

У червні Тетяна Пренткович розповіла в одному з інтерв’ю, як дізналася про зраду чоловіка Ореста Мурія, з яким прожила вісім років. Вони мають спільного сина — трирічного Івана.

Блогер зізналася, що вони тривалий час із екс-чоловіком приховували причину розлучення, оскільки думали, що стосунки можуть налагодитись.

На той час Тетяна вже була у стосунках з підприємцем Андрієм Гонковським.

Фото: Таня Пренткович