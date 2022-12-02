Kalush Orchestra і Козак Сіромаха

Гурт Kalush Orchestra разом із Козаком Сіромахою презентували трек Нумо Козаки. Разом із піснею артисти представили відеороботу.

За словами лідера колективу Олега Псюка, це пісня, в якій вони хотіли передати справжній український дух. Незважаючи на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх із нашої землі все далі і далі.

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– Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої перемоги. Саме це ми і хотіли показати – силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину, – каже Олег.

До слова, анонс пісні в Instagram Kalush Orchestra з’явився ще у жовтні. Він припав до душі шанувальникам, які активно почали знімати відео у TikTok на Нумо Козаки.