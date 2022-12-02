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Станет гимном победы: Kalush Orchestra и Козак Сиромаха спели об украинском духе

2 декабря 2022, 13:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra і Козак Сіромаха

Группа Kalush Orchestra вместе с Козаком Сиромахой презентовали трек Нумо Козаки. Вместе с песней артисты представили видеоработу.

По словам лидера коллектива Олега Псюка, это песня, в которой они хотели передать настоящий украинский дух. Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше.

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— Верим, что эта песня может стать гимном нашей скорой победы. Именно это мы и хотели показать — силу и мужество украинских мужчин, которые каждый день готовы отдать свою жизнь за Родину, — говорит Олег.

К слову, анонс песни в Instagram Kalush Orchestra появился еще в октябре. Он пришелся по душе поклонникам, которые активно начали снимать видео в TikTok на Нумо Козаки.

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