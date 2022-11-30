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Ні культурній окупації! Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України

30 Листопада 2022, 16:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України. Все через те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пісні виконавців країни-агресорки залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer та Shazam.

Виходить, що російські артисти сплачують податки в казну РФ, що спрямовує ці кошти на зброю, яку використовує для руйнування українських міст та смертей українців. Ті, хто продовжує слухати їхню музику та дивитися кліпи, спонсорує цю кровопролитну війну.

Kalush Orchestra закликає українців зупинити прослуховування російських артистів і віддавати перевагу українським трекам. Ініціативу також підтримав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Лідер гурту Олег Псюк наголосив, музика – також зброя, а те, що на стрімінгових платформах України домінує російське – культурна окупація нашої країни.

– Тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяють окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому прямо зараз ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами – той пришвидшує завершення війни в Україні! – зазначив Олег.

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Теги
Kalush Війна в Україні Музика
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