Украинские актрисы записали проницательную молитву за Вооруженные силы Украины.
Ксения Мишина, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Антонина Хижняк, Наталия Васько, Наталка Денисенко, Татьяна Кравченко и Анна Сагайдачная обратились от имени всех матерей, жен, сестер и дочерей к Богу с просьбой защитить наших воинов.
— Наша молитва за украинских воинов, — подписала видео Сумская.
Молитва за украинских воинов
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Если ты существует, стань его броней, стань защитой над головой.
Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой.
Стань его глазами, распознающими зло и уничтожающими его.
Стань сердцем, чувствующим всю нашу любовь.
Если ты существуешь, дай ему крылья, которые не сгорают от яркого солнца.
Стань пламенем в его руках, что навеки очистит нас от этого мрака.
Господь наш Иисус, Аллах Всемогущий, Ягве, Будда, Кришна, пророк Мухаммед, Джан, Мария Матерь Божия.
Я знаю, ты существуешь и стоишь сейчас бок о бок с нами, носишь форму Вооруженных сил Украины.
И хранишь детей наших и красишь мир весь в сине-желтые цвета.
Ты в каждом из нас. Верим в тебя и в нашу победу
24 февраля Россия напала на Украину. Уже 12 дней наши воины дают достойный отпор русским агрессорам, которые рушат украинские города и стреляют по мирным жителям.
За мир в Украине выступают все цивилизованные страны, а также всемирно известные люди. Кроме того, против войны выступают и российские звезды. Кто из российских артистов выступил против действий Путина — читайте на Фактах ICTV.