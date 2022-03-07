Російський телеведучий Максим Галкін порадив своїм російським підписникам в Instagram промити мозок, а також зазначив, що має повне право на свою думку про війну в Україні.

Вчора, 6 березня, Максим Галкін оприлюднив відео з виступом своєї дружини, співачки Алли Пугачової. На відео вона співає пісню Одуванчик на символічному тлі – на задньому плані видно великий екран із синім небом, жовтим полем, кульбабами, що летять, а також військовими.

– З Прощеною Неділею! – написав телеведучий під відео.

Максим Галкін один із перших, хто виступив проти війни в Україні. Тому під постом громадяни Росії спробували його присоромити за позицію, дорікнувши в тому, що батько ведучого – військовий.

– Напевно, Максиме, вам більше сподобалося б, якби НАТО направило всі свої гармати на Росію. І ви б як і зараз зібрали свої манатки та поїхали. Де тепло, добре і тихо, – написала одна з підписниць.

На що Галкін відповів: Промийте мозок колодязною водою.

Також Максиму спробували дорікнути, що його годувала держава, тому у важкий час він міг би притримати свої амбіції.

– Ви мене з кимось плутаєте. Я з руки не їв. Я працював і годував державу податками. І як кожен громадянин маю право на свою думку, навіть якщо вона державі не подобається, – наголосив Галкін.

Дехто вважає, що після цього кар’єру Галкіна в Росії закінчено.

– Не найгірший кінець для кар’єри, – написав ведучий.

Ба більше, через відкриту підтримку Галкіним України в Росії почали скасовувати його концерти.

Варто зазначити, що коментатори розділилися на два табори – ті, чиї голови промиті пропагандою та адекватні люди, які мислять розумно. Також у коментарях Максима безліч українців, які дякують йому за чисті думки та підтримку.

Дякую вам Максиме, що ви проти війни в Україні!

Максиме, дякую за підтримку України в цей нелегкий час.

Яка ж я рада, що Алла Борисівна проти цієї війни! Як це важливо!

Максиме, дякую за те, що є люди, як ви.

Дякую вам з Аллою Борисівною за вашу позицію.

Дякую вам від усіх матерів України! За вашу підтримку! Ми не хочемо війни! Ми хочемо жити і ростити наших дітей не під вибухи ракет!

Ви чесна людина, Максиме, дякую вам!

Ні війні! – Пишуть користувачі мережі.

Проти війни в Україні виступає весь цивілізований світ і всесвітньо відомі люди, також популярні бренди залишають ринок РФ. 24 лютого Росія напала на нашу країну. Вже 12 днів від рук агресорів страждають українські міста та мирні жителі. Також ЗСУ дають потужну відсіч путінським військам.

Варто зазначити, що в самій Росії людям на телебаченні нічого не розповідають, продовжуючи промивати їхні голови пропагандою, також вони не знають кількості загиблих російських солдатів – понад 11 тис.

Фото: Максим Галкін