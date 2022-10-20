Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Оголошено список країн-учасниць Євробачення 2023

20 Жовтня 2022, 13:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Оголошено список країн-учасниць Євробачення 2023

Організатори Євробачення 2023 назвали країни, які візьмуть участь у міжнародному пісенному конкурсі. Всього у списку 37 країн.

Які країни візьмуть участь у Євробаченні 2023 у Ліверпулі (список):

  1. Албанія
  2. Вірменія
  3. Австралія
  4. Австрія
  5. Азербайджан
  6. Бельгія
  7. Хорватія
  8. Кіпр
  9. Чехія
  10. Данія
  11. Естонія
  12. Фінляндія
  13. Франція
  14. Німеччина
  15. Грузія
  16. Греція
  17. Ісландія
  18. Ірландія
  19. Ізраїль
  20. Італія
  21. Латвія
  22. Литва
  23. Мальта
  24. Молдова
  25. Нідерланди
  26. Норвегія
  27. Польща
  28. Португалія
  29. Румунія
  30. Сан-Марино
  31. Сербія
  32. Словенія
  33. Іспанія
  34. Швеція
  35. Швейцарія
  36. Україна
  37. Велика Британія

Раніше Чорногорія, Північна Македонія, а також Болгарія відмовилися від участі в Євробаченні 2023. Таке рішення країни пояснили занадто високими витратами. Річ у тім, що після дискваліфікації Росії з конкурсу та її виходу з EBU, деяким країнам довелося платити більший реєстраційний внесок.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Євробачення 2023 від імені України пройде у Великій Британії. Організатори вирішили, що конкурс прийме Ліверпуль.

Півфінали заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.

Теги
Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь