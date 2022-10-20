Організатори Євробачення 2023 назвали країни, які візьмуть участь у міжнародному пісенному конкурсі. Всього у списку 37 країн.

Які країни візьмуть участь у Євробаченні 2023 у Ліверпулі (список):

Албанія Вірменія Австралія Австрія Азербайджан Бельгія Хорватія Кіпр Чехія Данія Естонія Фінляндія Франція Німеччина Грузія Греція Ісландія Ірландія Ізраїль Італія Латвія Литва Мальта Молдова Нідерланди Норвегія Польща Португалія Румунія Сан-Марино Сербія Словенія Іспанія Швеція Швейцарія Україна Велика Британія

Раніше Чорногорія, Північна Македонія, а також Болгарія відмовилися від участі в Євробаченні 2023. Таке рішення країни пояснили занадто високими витратами. Річ у тім, що після дискваліфікації Росії з конкурсу та її виходу з EBU, деяким країнам довелося платити більший реєстраційний внесок.

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Нагадаємо, Євробачення 2023 від імені України пройде у Великій Британії. Організатори вирішили, що конкурс прийме Ліверпуль.

Півфінали заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.