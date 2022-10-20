Організатори Євробачення 2023 назвали країни, які візьмуть участь у міжнародному пісенному конкурсі. Всього у списку 37 країн.
Які країни візьмуть участь у Євробаченні 2023 у Ліверпулі (список):
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Грузія
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Велика Британія
Раніше Чорногорія, Північна Македонія, а також Болгарія відмовилися від участі в Євробаченні 2023. Таке рішення країни пояснили занадто високими витратами. Річ у тім, що після дискваліфікації Росії з конкурсу та її виходу з EBU, деяким країнам довелося платити більший реєстраційний внесок.
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Нагадаємо, Євробачення 2023 від імені України пройде у Великій Британії. Організатори вирішили, що конкурс прийме Ліверпуль.
Півфінали заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.