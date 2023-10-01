Украину на Детском Евровидении 2023 будет представлять Анастасия Димид с песней Квітка.

Она стала победительницей Национального отбора, набрав больше всего голосов от зрителей и жюри.

Напомним, в конкурсе соревновалось пятеро финалистов: 14-летняя Polina Babiy из Одессы, 9-летняя Анастасия Димид из Ивано-Франковской области, 12-летняя Анастасия Белибова из Южноукраинска, 12-летний Денис Грищук из Нововолынска и группа девочек 13-ти лет 3’beauties из Луцка.

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Победителя определяли по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское онлайн-голосование проходило в два этапа: за два дня до финала Нацотбора и во время трансляции.

Состав профессионального жюри в этом году выбирали в мобильном приложении Дія. По результатам опроса, членами жюри стали Игорь Кондратюк, Alyona Alyona и Jerry Heil.

Детское Евровидение 2023 состоится 26 ноября в Ницце (Франция).

За победу будут соревноваться представители 16 стран. Слоган нынешнего конкурса короткий, но достаточно емкий — Герои.