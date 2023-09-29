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Українці вперше оберуть в Дії представника на Дитяче Євробачення 2023

29 Вересня 2023, 11:54
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
дитяче євробачення 2023
Джерело: Суспільне

Українці вперше мають можливість  обрати представника на Дитяче Євробачення 2023 в Дії. Голосування проходитиме в два етапи. Перший стартував сьогодні, 29 вересня, о 10 ранку та триватиме рівно дві доби до 1 жовтня.

Долучитися до опитування можна лише у разі, якщо вам 14 років та більше. Віддати свій голос у застосунку у розділі Опитування можна за пʼятьох виконавців.

Список претендентів та пісень

Зараз дивляться
  • Polina Babiy — Universe
  • Анастасія Димид — Квітка
  • Анастасія Бєлібова — Сильна
  • Денис Грищук — Dance
  • Гурт 3ʼbeauties — Power of Love

Другий етап онлайн-голосування розпочнеться під час фіналу Національного відбору 1 жовтня. На те, щоби ще раз віддати голос в Дії за когось зі своїх фаворитів або ж змінити вибір, в користувачів буде 20 хвилин після того, як наживо прозвучать пісні від усіх виконавців.

Представляти Україну на пісенному конкурсі в Ніцці поїде той виконавець, який сумарно набере найбільше голосів від глядачів і журі. Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2023 можна подивитися 1 жовтня о 18:00 у Дія.TV, обравши канал Суспільне Культура.

Нагадаємо, раніше в застосунку користувачі Дії вже обрали склад журі Нацвідбору. Рішенням понад 630 тис. українців суддями стали Ігор Кондратюк, Jerry Heil та Alyona Alyona.

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Джерело
Дія
Теги
Дитяче Євробачення
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