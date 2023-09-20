Нацвідбір Дитячого Євробачення 2023: названо членів журі

Стали відомі члени журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2023. Свої голоси за кандидатів віддавали українці за допомогою електронного голосування.

Виступи юних українців оцінюватимуть Ігор Кондратюк із 28,16% голосами, Jerry Heil із 24,93% голосами та Alyona Alyona із 20,91% голосами. Загалом через сервіс Дія проголосувало понад 630 тис. українців – обрати кандидата в крісло журі можна було з 11 до 17 вересня.

Ігор Кондратюк – ведучий, продюсер і шоумен. Він має величезний досвід в оцінюванні різних талантів, тож його знання точно стануть у пригоді на конкурсі.

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Jerry Heil – співачка та авторка пісень. За свою кар’єру вона встигла стати лауреатом премії Music Moves Europe Awards і створити лейбл Nova Music.

Alyona Alyona – співачка та композиторка. У 2020 році вона увійшла до списку Forbes 30 до 30.

Продюсерка та артистки оцінюватимуть таланти дітей уже 1 жовтня – переможець матиме змогу поборотися за перше місце із суперниками з 15 країн.

Нагадаємо, що раніше стали відомі подробиці Дитячого Євробачення 2023. Наприклад, конкурс відбудеться 26 листопада в Ніцці. Слоган конкурсу короткий, але досить ємний – Герої.

Попередній раз конкурс виграв 13-річний француз Lissandro з піснею Oh Maman. Українка Злата Дзюнька посіла 9-те місце.