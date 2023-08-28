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Музика

Україна візьме участь у Євробаченні 2024 – у Нацвідборі будуть нововведення

28 Серпня 2023, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна візьме участь у Євробаченні 2024 – у Нацвідборі будуть нововведення
Джерело: Getty Images

Суспільне мовлення підтвердило участь України в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024, який відбудеться у Швеції.

Представника нашої країни традиційно оберуть на Нацвідборі, подання заявок на який розпочнеться найближчим часом. Варто зазначити, що він матиме нововведення.

Музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення 2024 вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).

– Днями розпочнеться прийом заявок на участь у Нацвідборі та новий сезон Євробачення в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтеся, ми маємо створити й обрати наступну пісню, якою пишатиметься країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи і запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз – ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого, – сказав Шуров.

Нагадаємо, в 2024 році конкурс пройде в Мальме (Швеція) через перемогу співачки Loreen у 2023-му. Ба більше, вже відомі дати першого і другого півфіналів Євробачення 2024.

Традиційно конкурс пройде в травні.

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Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення
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