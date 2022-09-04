Принц Чарльз знаходить глузування принца Гаррі та його дружини Меган Маркл над королівською родиною болючими. Також він спантеличений їхньою поведінкою після того, як їхні стосунки частково налагодилися.

Близькі джерела до принца Уельського зазначають, що він був вражений словами та діями свого сина та невістки, які неодноразово критикували королівську родину.

Також джерела додають, що принц Чарльз сумує за Гаррі, Меган і онуками, особливо після їхньої зустрічі в червні на платиновому ювілеї правління королеви.

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Вважається, що цей захід принц Уельський розглядав як незначне примирення після того, як в інтерв’ю Опрі Вінфрі у 2021 році Гаррі сказав, що розчарований своїм батьком.

Також нещодавно Меган Маркл заявила, що Гаррі їй сказав, що втратив батька.