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Стала відома реакція принца Чарльза на глузування Меган і Гаррі над королівською родиною

4 Вересня 2022, 18:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стала відома реакція принца Чарльза на глузування Меган і Гаррі над королівською родиною
Джерело: Depositphotos

Принц Чарльз знаходить глузування принца Гаррі та його дружини Меган Маркл над королівською родиною болючими. Також він спантеличений їхньою поведінкою після того, як їхні стосунки частково налагодилися.

Близькі джерела до принца Уельського зазначають, що він був вражений словами та діями свого сина та невістки, які неодноразово критикували королівську родину.

Також джерела додають, що принц Чарльз сумує за Гаррі, Меган і онуками, особливо після їхньої зустрічі в червні на платиновому ювілеї правління королеви.

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Вважається, що цей захід принц Уельський розглядав як незначне примирення після того, як в інтерв’ю Опрі Вінфрі у 2021 році Гаррі сказав, що розчарований своїм батьком.

Також нещодавно Меган Маркл заявила, що Гаррі їй сказав, що втратив батька.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Меган Маркл Принц Гаррі Принц Чарльз
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