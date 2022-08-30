Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася подробицями життя королівської сім’ї. Герцогиня Сассекська зізналася, що їм із чоловіком забороняли працювати, хоча деякі члени королівської родини могли спокійно це робити.

За словами Меган, коли вони з Гаррі жили ще у Великій Британії і виконували королівські обов’язки, то стикалися з критикою. Про це герцогиня Сассекська розповіла в інтерв’ю The Cut.

Жінка згадала ремонт котеджу, на який вони витратили близько $3 млн із коштів платників податків. Тоді в пресі суму визнали невиправдано великою, тому в їхній бік полилося обурення.

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Подружжя попросило у королівської сім’ї, щоб ті дозволили їм працювати від імені монархії, щоб мати власні гроші та виключити з життя фінансування платників податків.

– З якоїсь причини нам не було дозволено це робити, хоча кілька інших членів сім’ї роблять те саме, – сказала Меган.

Тоді Гаррі та Маркл вирішили поїхати з Великої Британії, оскільки вони порушували всю королівську ієрархію одним своїм існуванням.