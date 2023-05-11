Спустилася на зірці: Злата Дзюнка виконала Щедрик на Євробаченні 2023

У другому півфіналі Євробачення 2023 на сцені в Ліверпулі з’явилася Злата Дзюнька.

14-річна виконавиця виконала перед глядачами міжнародного пісенного конкурсу легендарну композицію Щедрик, приєднавшись до попурі Марії Яремчук та Otoy. Саме вона з композицією композитора Миколи Леонтовича стала завершенням виступу артистів.

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Варто зазначити, що Злата Дзюнька представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2022 в Єревані. Тоді вони виконала композицію Незламна українською та англійською мовами. Злата присвятила свою композицію всім громадянам нашої країни, які живуть у реаліях війни.

На Дитячому Євробаченні 2022 Злата посіла дев’яте місце.

Фото: Злата Дзюнька