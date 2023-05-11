Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Спустилася на зірці: Злата Дзюнка виконала Щедрик на Євробаченні 2023

11 Травня 2023, 23:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Дзюнька

У другому півфіналі Євробачення 2023 на сцені в Ліверпулі з’явилася Злата Дзюнька.

14-річна виконавиця виконала перед глядачами міжнародного пісенного конкурсу легендарну композицію Щедрик, приєднавшись до попурі Марії Яремчук та Otoy. Саме вона з композицією композитора Миколи Леонтовича стала завершенням виступу артистів.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Варто зазначити, що Злата Дзюнька представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2022 в Єревані. Тоді вони виконала композицію Незламна українською та англійською мовами. Злата присвятила свою композицію всім громадянам нашої країни, які живуть у реаліях війни.

На Дитячому Євробаченні 2022 Злата посіла дев’яте місце.

Читайте також:
OtoyВірші Шевченка пролунали зі сцени Євробачення 2023: запальний виступ Otoy

Фото: Злата Дзюнька

Теги
Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь