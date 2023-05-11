Спустилась на звезде: Злата Дзюнка исполнила Щедрик на Евровидении 2023

Во втором полуфинале Евровидения 2023 на сцене в Ливерпуле появилась Злата Дзюнька.

14-летняя исполнительница исполнила перед зрителями международного песенного конкурса легендарную композицию Щедрик, присоединившись к попурри Марии Яремчук и Otoy. Именно она с композицией композитора Николая Леонтовича стала завершением выступления артистов.

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Стоит отметить, что Злата Дзюнька представляла Украину на Детском Евровидении в 2022 году в Ереване. Тогда они исполнила композицию Незламна на украинском и английском языках. Злата посвятила свою композицию всем гражданам нашей страны, который живут в реалиях войны.

На Детском Евровидении 2022 Злата заняла девятое место.

Фото: Злата Дзюнька