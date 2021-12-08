Українська співачка Ані Лорак, яка проживає в Росії, показала серію фото зі спортивної зали. Артистка повідомила, що підтримує форму до Нового року.

В Instagram виконавиця поділилася кадрами, на яких постала у спортивному костюмі Dolce & Gabbana яскраво-синього кольору – топі та лосинах. Тим самим вона продемонструвала свою талію та підкачаний прес.

В руках у Ані Лорак гантелі. Волосся співачка зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж.

– Тримаю баланс в останній місяць року. До Нового року лишилося три тижні. А як ви готуєтеся до зустрічі 2022? – поцікавилася вона під публікацією.

Користувачі мережі засипали Ані Лорак компліментами, наголосивши, що в неї чудова фігура.

Як же вам личить синій колір! Просто красуня.

Яка ви гарна! Фігура вогонь!

У чудовій формі, розумниця!

Шикарна фігура!

Вау, які форми!

Ви приклад у всьому!

Кароліна, ви найкрасивіша.

Захоплююсь.

Ви мотивуєте!

Кароліна, ти у нас спортсменка!

Яка гарна спортсменка! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.

Раніше Ані Лорак зворушила мережу новорічних фото з донькою. На знімку разом із ними також домашній улюбленець – собака на прізвисько Тоша. Всі разом вони позують у себе вдома на тлі новорічної штучної ялинки, яка прикрашена червоними та золотими іграшками.

Ані Лорак наголосила, що в них уже на всю святковий настрій.