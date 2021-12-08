Українська співачка Ані Лорак, яка проживає в Росії, показала серію фото зі спортивної зали. Артистка повідомила, що підтримує форму до Нового року.
В Instagram виконавиця поділилася кадрами, на яких постала у спортивному костюмі Dolce & Gabbana яскраво-синього кольору – топі та лосинах. Тим самим вона продемонструвала свою талію та підкачаний прес.
В руках у Ані Лорак гантелі. Волосся співачка зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж.
– Тримаю баланс в останній місяць року. До Нового року лишилося три тижні. А як ви готуєтеся до зустрічі 2022? – поцікавилася вона під публікацією.
Користувачі мережі засипали Ані Лорак компліментами, наголосивши, що в неї чудова фігура.
- Як же вам личить синій колір! Просто красуня.
- Яка ви гарна! Фігура вогонь!
- У чудовій формі, розумниця!
- Шикарна фігура!
- Вау, які форми!
- Ви приклад у всьому!
- Кароліна, ви найкрасивіша.
- Захоплююсь.
- Ви мотивуєте!
- Кароліна, ти у нас спортсменка!
- Яка гарна спортсменка! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.
Раніше Ані Лорак зворушила мережу новорічних фото з донькою. На знімку разом із ними також домашній улюбленець – собака на прізвисько Тоша. Всі разом вони позують у себе вдома на тлі новорічної штучної ялинки, яка прикрашена червоними та золотими іграшками.
Ані Лорак наголосила, що в них уже на всю святковий настрій.