Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Спортсменка: Ані Лорак засвітила прес у костюмі від Dolce & Gabbana

8 Грудня 2021, 19:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Спортсменка: Ані Лорак засвітила прес у костюмі від Dolce & Gabbana
Джерело: Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає в Росії, показала серію фото зі спортивної зали. Артистка повідомила, що підтримує форму до Нового року.

В Instagram виконавиця поділилася кадрами, на яких постала у спортивному костюмі Dolce & Gabbana яскраво-синього кольору – топі та лосинах. Тим самим вона продемонструвала свою талію та підкачаний прес.

В руках у Ані Лорак гантелі. Волосся співачка зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж.

– Тримаю баланс в останній місяць року. До Нового року лишилося три тижні. А як ви готуєтеся до зустрічі 2022? – поцікавилася вона під публікацією.

Користувачі мережі засипали Ані Лорак компліментами, наголосивши, що в неї чудова фігура.

  • Як же вам личить синій колір! Просто красуня.
  • Яка ви гарна! Фігура вогонь!
  • У чудовій формі, розумниця!
  • Шикарна фігура!
  • Вау, які форми!
  • Ви приклад у всьому!
  • Кароліна, ви найкрасивіша.
  • Захоплююсь.
  • Ви мотивуєте!
  • Кароліна, ти у нас спортсменка!
  • Яка гарна спортсменка! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.
Читайте також:
Ані ЛоракВід конкурсів до сольних концертів: Ані Лорак показала архівні відео з початку кар’єри

Раніше Ані Лорак зворушила мережу новорічних фото з донькою. На знімку разом із ними також домашній улюбленець – собака на прізвисько Тоша. Всі разом вони позують у себе вдома на тлі новорічної штучної ялинки, яка прикрашена червоними та золотими іграшками.

Ані Лорак наголосила, що в них уже на всю святковий настрій.

Теги
Ані Лорак
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка