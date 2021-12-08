Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала серию фото с зала. Артистка сообщила, что поддерживает форму к Новому году.
В Instagram исполнительница поделилась кадрами, на которых предстала в спортивном костюме Dolce & Gabbana ярко-синего цвета — топе и лосинах. Тем самым она продемонстрировала свою талию и подкаченный пресс.
В руках у Ани Лорак гантели. Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж.
— Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели. А как вы готовитесь к встрече 2022? — поинтересовалась она под публикацией.
Пользователи сети засыпали Ани Лорак комплиментами, подчеркнув, что у нее отличная фигура.
- Как же вам идет синий цвет! Просто красотка.
- Какая вы красивая! Фигура огонь!
- В отличной форме, умничка!
- Шикарная фигура!
- Вау, какие формы!
- Вы пример во всем!
- Каролина, вы самая красивая.
- Восхищаюсь.
- Вы мотивируете!
- Каролина, ты у нас спортсменка!
- Какая красивая спортсменка! — Пишут в комментариях Ани Лорак.
Ранее Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью. На снимке вместе с ними также домашний питомец — собака по кличке Тоша. Все вместе они позируют у себя дома на фоне новогодней искусственной елки, которая украшена красными и золотыми игрушками.
Ани Лорак подчеркнула, что у них уже во всю праздничное настроение.