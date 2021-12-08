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Спортсменка: Ани Лорак засветила пресс в костюме от Dolce & Gabbana

8 декабря 2021, 19:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Спортсменка: Ани Лорак засветила пресс в костюме от Dolce & Gabbana
Источник: Ани Лорак

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала серию фото с зала. Артистка сообщила, что поддерживает форму к Новому году.

В Instagram исполнительница поделилась кадрами, на которых предстала в спортивном костюме Dolce & Gabbana ярко-синего цвета — топе и лосинах. Тем самым она продемонстрировала свою талию и подкаченный пресс.

В руках у Ани Лорак гантели. Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж.

— Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели. А как вы готовитесь к встрече 2022? — поинтересовалась она под публикацией.

Пользователи сети засыпали Ани Лорак комплиментами, подчеркнув, что у нее отличная фигура.

  • Как же вам идет синий цвет! Просто красотка.
  • Какая вы красивая! Фигура огонь!
  • В отличной форме, умничка!
  • Шикарная фигура!
  • Вау, какие формы!
  • Вы пример во всем!
  • Каролина, вы самая красивая.
  • Восхищаюсь.
  • Вы мотивируете!
  • Каролина, ты у нас спортсменка! 
  • Какая красивая спортсменка! — Пишут в комментариях Ани Лорак.
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Ранее Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью. На снимке вместе с ними также домашний питомец — собака по кличке Тоша. Все вместе они позируют у себя дома на фоне новогодней искусственной елки, которая украшена красными и золотыми игрушками.

Ани Лорак подчеркнула, что у них уже во всю праздничное настроение.

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