Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала серию фото с зала. Артистка сообщила, что поддерживает форму к Новому году.

В Instagram исполнительница поделилась кадрами, на которых предстала в спортивном костюме Dolce & Gabbana ярко-синего цвета — топе и лосинах. Тем самым она продемонстрировала свою талию и подкаченный пресс.

В руках у Ани Лорак гантели. Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж.

— Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели. А как вы готовитесь к встрече 2022? — поинтересовалась она под публикацией.

Пользователи сети засыпали Ани Лорак комплиментами, подчеркнув, что у нее отличная фигура.

Как же вам идет синий цвет! Просто красотка.

Какая вы красивая! Фигура огонь!

В отличной форме, умничка!

Шикарная фигура!

Вау, какие формы!

Вы пример во всем!

Каролина, вы самая красивая.

Восхищаюсь.

Вы мотивируете!

Каролина, ты у нас спортсменка!

Какая красивая спортсменка! — Пишут в комментариях Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью. На снимке вместе с ними также домашний питомец — собака по кличке Тоша. Все вместе они позируют у себя дома на фоне новогодней искусственной елки, которая украшена красными и золотыми игрушками.

Ани Лорак подчеркнула, что у них уже во всю праздничное настроение.