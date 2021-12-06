Відома співачка Ані Лорак поділилася новорічним фото з донькою. Артистка вже поставила ялинку та прикрасила свій будинок.

В Instagram Ані Лорак поділилася знімком, на якому зображена зі своєю 10-річною донькою Софією та домашнім вихованцем – собакою на прізвисько Тоша. Всі разом вони позують на тлі новорічної литої штучної ялинки. Дерево прикрашене червоними та золотими іграшками.

– У нас вдома вже святковий настрій на всю… Вирішили прикрасити будинок раніше, – написала Ані Лорак під публікацією.

В Instagram-stories артистка показала засніжений двір та паркан, який також прикрашений у єдиному стилі.

Користувачів мережі зворушило сімейне фото. Свої замилування вони висловили в коментарях.

Неймовірно красиві дівчата.

Які ви гарні.

Яка краса! Дякуємо за новорічний настрій.

Ми ялинку ще не ставили, але ви мотивуєте на ці дії такою зимовою фотографією.

Як атмосферно та затишно!

Улюблені дівчата! Стільки тепла та кохання в одному фото. – Пишуть підписники.

У листопаді Ані Лорак презентувала новий альбом, який отримав назву Я жива. До сольника виконавиці увійшло 12 композицій, серед яких є і раніше відомі.

За словами Ані Лорак, її новий альбом про сильну жінку і водночас слабку, про переможну та переможену.