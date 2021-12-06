Відома співачка Ані Лорак поділилася новорічним фото з донькою. Артистка вже поставила ялинку та прикрасила свій будинок.
В Instagram Ані Лорак поділилася знімком, на якому зображена зі своєю 10-річною донькою Софією та домашнім вихованцем – собакою на прізвисько Тоша. Всі разом вони позують на тлі новорічної литої штучної ялинки. Дерево прикрашене червоними та золотими іграшками.
– У нас вдома вже святковий настрій на всю… Вирішили прикрасити будинок раніше, – написала Ані Лорак під публікацією.
В Instagram-stories артистка показала засніжений двір та паркан, який також прикрашений у єдиному стилі.
Користувачів мережі зворушило сімейне фото. Свої замилування вони висловили в коментарях.
- Неймовірно красиві дівчата.
- Які ви гарні.
- Яка краса! Дякуємо за новорічний настрій.
- Ми ялинку ще не ставили, але ви мотивуєте на ці дії такою зимовою фотографією.
- Як атмосферно та затишно!
- Улюблені дівчата! Стільки тепла та кохання в одному фото. – Пишуть підписники.
У листопаді Ані Лорак презентувала новий альбом, який отримав назву Я жива. До сольника виконавиці увійшло 12 композицій, серед яких є і раніше відомі.
За словами Ані Лорак, її новий альбом про сильну жінку і водночас слабку, про переможну та переможену.