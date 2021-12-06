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Атмосферно і затишно: Ані Лорак зворушила мережу новорічним фото з донькою

6 Грудня 2021, 11:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ані Лорак
Джерело: Ані Лорак

Відома співачка Ані Лорак поділилася новорічним фото з донькою. Артистка вже поставила ялинку та прикрасила свій будинок.

В Instagram Ані Лорак поділилася знімком, на якому зображена зі своєю 10-річною донькою Софією та домашнім вихованцем – собакою на прізвисько Тоша. Всі разом вони позують на тлі новорічної литої штучної ялинки. Дерево прикрашене червоними та золотими іграшками.

– У нас вдома вже святковий настрій на всю… Вирішили прикрасити будинок раніше, – написала Ані Лорак під публікацією.

В Instagram-stories артистка показала засніжений двір та паркан, який також прикрашений у єдиному стилі.

Користувачів мережі зворушило сімейне фото. Свої замилування вони висловили в коментарях.

  • Неймовірно красиві дівчата.
  • Які ви гарні.
  • Яка краса! Дякуємо за новорічний настрій.
  • Ми ялинку ще не ставили, але ви мотивуєте на ці дії такою зимовою фотографією.
  • Як атмосферно та затишно!
  • Улюблені дівчата! Стільки тепла та кохання в одному фото. – Пишуть підписники.

У листопаді Ані Лорак презентувала новий альбом, який отримав назву Я жива. До сольника виконавиці увійшло 12 композицій, серед яких є і раніше відомі.

За словами Ані Лорак, її новий альбом про сильну жінку і водночас слабку, про переможну та переможену.

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