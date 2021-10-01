У п’ятницю, 1 жовтня, на третій церемонії троянд головна героїня романтичного шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч мала приголомшливий вигляд.

Холостячка постала в червоній сукні трохи нижче коліна із розрізом та шнурівкою на спині. Замість бретельок була смужка із каміння, яка, до того ж, підкреслила груди співачки.

Виблискувала камінням і пряжка на поясі сукні.

Злата Огнєвіч вдягла лише одну сріблясту сережку у вигляді бахроми. Волосся холостячка залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Довершили образ холостячки білі босоніжки на підборах.

У третьому випуску холостячці довелося попрощатися із власником мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Іллею Закорецьким. Дівчина зізналася, що їй у житті ніхто не дарував стільки віршів, але вона відчуває до нього лише дружбу.

На самому початку випуску покинув проект і каскадер Павло Богда. Холостячка відчула, що Павло не готовий до серйозних стосунків, а їхні погляди та плани дуже різняться, тому попрощалася із ним ще під час побачення.

За серце Злати Огнєвіч продовжують боротися Андрій Хветкевич, Роман Свечкоренко, Максим Тарапата, Богдан Коломейко, Дмитро Шевченко, Васко Младенов, Роман Васильєв, Андрій Задворний, Влад Ясько, Вінченцо Дулепа, Олег Плахотнюк та Олександр Борзенко.