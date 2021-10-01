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Соблазнительное платье с камнями: образ Златы Огневич в третьем выпуске Холостячки

2 октября 2021, 00:55 Тетяна Забожко
Соблазнительное платье с камнями: образ Златы Огневич в третьем выпуске Холостячки
Источник: СТБ

В пятницу, 1 октября, на третьей церемонии роз главная героиня романтического шоу Холостячка 2 Злата Огневич имела потрясающий вид.

Холостячка предстала в красном платье немного ниже колена с разрезом и шнуровкой на спине. Вместо бретелек была полоска из камней, которая, к тому же, подчеркнула грудь певицы.

Сверкала камнями и пряжка на поясе платья.

Злата Огневич надела лишь одну серебристую серьгу в виде бахромы. Волосы холостячка оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Довершили образ холостячки белые босоножки на каблуке.

В третьем выпуске холостячке пришлось попрощаться с владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий Ильей Закорецким. Девушка призналась, что ей в жизни никто не дарил столько стихов, но она чувствует к нему только дружбу.

В самом начале выпуска покинул проект и каскадер Павел Богда. Холостячка почувствовала, что Павел не готов к серьезным отношениям, а их взгляды и планы очень разнятся, поэтому попрощалась с ним еще во время свидания.

За сердце Златы Огневич продолжают бороться Андрей Хветкевич, Роман Свечкоренко, Максим Тарапата, Богдан Коломейко, Дмитрий Шевченко, Васко Младенов, Роман Васильев, Андрей Задворный, Влад Ясько, Винченцо Дулепа, Олег Плахотнюк и Александр Борзенко.

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Злата Огнєвіч , Холостячка
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