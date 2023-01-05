Телеведуча Катерина Осадча висловилася про співака Валерія Меладзе, який спробував виправдатися за слова Героям слава.

В Instagram-stories вона оприлюднила кілька гнівний повідомлень, висловивши надію, що концерти для виконавця в Києві закриті назавжди.

– І всі шанувальники танців метелика перестануть розповідати, що він за нас і взагалі грузин. До речі, цей бравий грузин боявся давати інтерв’ю після 2014 року, оскільки висловити свою підтримку Україні не міг, – наголосила Осадча.

Додає, незважаючи на це він продовжував влаштовувати на сценах нашої країни аншлаги.

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– На убогій сцені без будь-яких елементів шоу збирав по кілька аншлагів поспіль, оскільки знаходилися українці, які сумували за ватною лірикою, – зазначила Катерина.

Нагадаємо, на одному із новорічних концертів за кордоном Валерій Меладзе нібито підтримав Україну, відповівши одному з гостей заходу Героям слава. При цьому співак відсунув від себе мікрофон по-далі, а шанувальника жестом попросив мовчати.

Відповідне відео спливло в інтернеті і Меладзе запропонували позбавити громадянства РФ. Очевидно, артист злякався і спробував виправдатися, назвавши війну – конфліктом, а наші народи – близькими.