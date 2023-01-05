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Надеюсь, Киев для него закрыт: Осадчая жестко высказалась о Меладзе

5 января 2023, 10:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Осадчая и Меладзе

Телеведущая Екатерина Осадчая высказалась о певце Валерии Меладзе, который попытался оправдаться за слова Героям слава.

В Instagram-stories она обнародовала несколько гневных сообщений, выразив надежду, что концерты для исполнителя в Киеве закрыты навсегда.

— И все поклонники танцев мотылька перестанут рассказывать, что он за нас и вообще грузин. Кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 2014 года, поскольку высказать свою поддержку Украине не мог, — подчеркнула Осадчая.

Добавляет, несмотря на это он продолжал устраивать на сценах нашей страны аншлаги.

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— На убогой сцене без каких-либо элементов шоу собирал по несколько аншлагов подряд, поскольку находились украинцы, которые скучали по ватной лирике, — отметила Екатерина.

Осадча о Меладзе

Напомним, на одном из новогодних концертов за границей Валерий Меладзе якобы поддержал Украину, ответив одному из гостей мероприятия Героям слава.  При этом певец отодвинул от себя микрофон подальше, а поклонника жестом попросил молчать.

Соответствующее видео всплыло в интернете, и Меладзе предложили лишить гражданства РФ. Очевидно, артист испугался и попытался оправдаться, назвав войну — конфликтом, а наши народы — близкими.

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Валерий Меладзе Катя Осадча
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