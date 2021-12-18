На сцені Україна має талант у дев’ятому випуску з’явився незрячий вокаліст із Харкова Геннадій Суменков.

Чоловік не бачить з народження, тож красу нашого світу відчуває через музику.

Геннадій здобув вищу освіту в музиці, співає у парках та метро. Мріє стати відомим всупереч дискримінації, хоче знайти продюсера і свій шлях у мистецтві.

Йому вдалося зворушити своїм талантом усю країну. Вуличний музикант виконав джазову пісню англійською мовою. Зала аплодувала стоячи, а судді вийшли на сцену, щоб обійняти Геннадія.

– Це було дуже круто, Гено! У вас неймовірний талант і слух! Ми всі говоримо вам Так, – сказав Сергій Притула.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Ведучий – Григорій Решетник.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 грудня, стануть відомі фіналісти шоу Україна має талант. Переможець стане відомий наступної суботи, 25 грудня.