На сцене Україна має талант в девятом выпуске предстал незрячий вокалист из Харькова Геннадий Суменков.

Мужчина не видит с рождения, поэтому красоту нашего мира ощущает через музыку.

Геннадий получил высшее образование в музыке, поет в парках и метро. Мечтает стать известным вопреки дискриминации, хочет найти продюсера и свой путь в искусстве.

Ему удалось растрогать своим талантом всю страну. Уличный музыкант исполнил джазовую песню на английском языке. Зал аплодировал стоя, а судьи вышли на сцену, чтобы обнять Геннадия.

— Это было очень круто, Гена! У вас невероятный талант и слух! Мы все говорим вам Да, — сказал Сергей Притула.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Ведущий — Григорий Решетник.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря.