У шостому випуску шоу України має талант 11-разовий чемпіон світу з армрестлінгу Євгеній Прудник дивував українців своїм голосом. Учасник шоу захотів заспівати пісню Михайла Круга Девочка пай, але судді запропонували трохи змінити репертуар.

Євген спробував здивувати журі Андрео Бочеллі – Time to say goodbye, і це викликало справжнє захоплення. Талант учасника шоу зворушив навіть Харлан.

– Ви просто неймовірний, чесно! Я розплакалася. Знаєте, чому? Ви настільки талановитий! Ось це справді Україна має талант! Бо ви ж не співак. Ви займаєтеся армрестлінгом, ви таксист, і ви неймовірно співаєте! Не припиняйте це робити! У вас чотири “так”! – сказала Ольга.

Євген проходить далі — його голос точно зможе ще не раз здивувати публіку та журі.

Чоловік зізнався, що свій талант зміг розкрити завдяки підробітку таксистом.

– Після карантину закінчилися гроші, а зарплати не вистачає на місяць, щоб не залишитись у боргу, – ділиться своєю ситуацією Євгеній.

Клієнти оцінили вміння таксиста, після чого він наважився поділитись своїм талантом з усім світом.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожен ефір у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У шостому випуску додаткове суддівське крісло зайняла шестиразова чемпіонка світу з фехтування та олімпійська чемпіонка України – Оля Харлан.